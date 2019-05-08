В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Евгений Павлович Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. За годы творческой деятельности он создал множество сочинений в разных жанрах — симфоническая, камерная, эстрадная музыка. Он писал для театра, радио и телевидения. Но наиболее известна его музыка для мультфильмов и кино. Колыбельная медведицы из мультфильма "Умка", "Песенка о шпаге" и романс "Что будет, то и будет" из фильма "Достояние республики", "Лесной олень" из фильма "Ох уж эта Настя", музыка к мультипликационной трилогии "Простоквашино" и многие другие.

Одним из самых известных произведений Крылатова является музыка к песне "Крылатые качели", написанная для фильма "Приключения Электроника". Еще один его хит — "Прекрасное далеко". Обе песни были написаны на стихи поэта Юрия Энтина.



Совсем недавно Евгений Крылатов отметил свой 85-летний юбилей. Он принял участие в съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".