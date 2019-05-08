Сергей Семак об игре с ЦСКА: при своих болельщиках всегда выкладываемся на 100%

В центральном матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит", в статусе чемпиона страны, на своем поле сыграет с московским ЦСКА. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со столичной командой.

"Сыграет ли Артем Дзюба? Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов или нет он будет сыграть в следующем матче, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Что касается оставшихся матчей, то хотим выигрывать и делать все возможное для этого. Сложно сказать, как будут складываться игры. Эмоциональная опустошенность мешает показывать результат, которого мы хотим. Посмотрим, насколько у нас все получится. Мы будем стараться, но никто не может сказать, как мы сыграем".

После игры с ЦСКА футболистам "Зенита" будут вручены золотые медали чемпионата России: "хотелось бы, чтобы церемония вручения прошла с хорошим настроением. Хорошее настроение будет при хорошей игре и результате. На домашнем стадионе при своих болельщиках мы всегда выкладываемся на сто процентов".

Напомним, матч "Зенит" – ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром на это противостояние назначен Евгений Турбин из Дмитрова.