9 мая Одноклассники покажут Парад Победы из колонны наземной и воздушной техники

В официальной группе, посвященной 74-летию Победы, можно будет понаблюдать за выходом техники, проходом по улицам Москвы и пролетом над городом, а также за самим праздничным Парадом на Красной площади. Таким образом в ОК впервые можно будет не только посмотреть Парад, но и увидеть то, что обычно доступно только его участникам.

Несколько трансляций будут проведены из наземной военной техники, также зрители смогут в прямом эфире увидеть пролет над праздничной Москвой глазами участников воздушного Парада. Трансляции стартуют рано утром и продлятся несколько часов до завершения Парада Победы.

Сам парад и праздничный салют традиционно будут транслироваться в ОК сразу из нескольких городов России: в специальном приложении будут показаны профессиональные трансляции из 14 городов, в том числе Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.

ОК регулярно транслируют на своей видеоплатформе значимые российские и мировые события в прямом эфире. В 2018 году трансляции праздничного парада в социальной сети и пользовательские прямые эфиры в приложении OK Live собрали несколько миллионов просмотров.