Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

Адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.

Соответствующий указ президента Владимира Путина глава Минобороны РФ Сергей Шойгу зачитал на селекторном совещании 8 мая.

Министр отметил, что прежний главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны", передает РИА Новости.

Также сообщается, что командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а командующим Северным флотом — вице-адмирал Александр Моисеев, передает "Интерфакс".