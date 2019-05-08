Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"

9 мая Владимир Путин снова примет участие в акции "Бессмертный полк" на Красной площади, сообщили в Кремле.

"Все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он также примет решение принять участие", — сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин уже несколько раз участвовал в акции "Бессмертный полк". В 2018 он возглавил шествие с портретом отца-фронтовика. Вместе с российским лидером во всех праздничных мероприятиях тогда участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Акция в подобном формате началась в 2007 году в Тюмени — тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. На следующий год акция распространилась более чем на сотню городов, а с 2015 года она официально стала общероссийской.

В 2016 году в московской акции "Бессмертный полк" приняли участие 700 тысяч москвичей и гостей столицы, в 2017 году — 850 тысяч, а в 2018 году — более миллиона человек.