Александр Логинов женится на биатлонистке с Украины Кручовой

Одна из самых интересных новостей биатлонного межсезонья пришла с Украины. Государственный тренер национальной команды "жовто-блакитных" Евгений Колупаев сообщил, что его подопечная Мария Кручова выходит замуж за россиянина Александра Логинова.

Этот брак станет для 27-летнего Логинова вторым: ранее он был женат на российской биатлонистке Маргарите Яростовой, напоминает Спортбокс.Ru. 24-летняя Кручова в связи с грядущим замужеством приняла решение завершить карьеру и сосредоточиться на семейной жизни.