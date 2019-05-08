По делу о взрыве на заводе "Азот" арестованы трое сотрудников предприятия

Суд арестовал троих сотрудников завода "Азот" в Березниках по делу о взрыве. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Среди задержанных - два начальника смены и технолог агрегата. Им предъявят обвинение в ближайшее время.

Напомним, 6 мая во время ремонтных работ на предприятии произошел взрыв. В результате погибли трое человек, еще один — госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Компания обязалась взять на себя расходы на лечение. Также предприятие выплатит компенсации семьям погибших.

В качестве одной из возможных причин ЧП назвали вскрытие емкости с аммиаком при помощи болгарки. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей произошедшего. 8 мая состоятся похороны погибших.