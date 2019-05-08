Обстоятельства смерти не установлены: в крови вокалиста Prodigy нашли алкоголь, кодеин и кокаин

Точных причин смерти 49-летнего вокалиста группы Prodigy Кита Флинта следствие не установило. Но в крови покойного при вскрытии был обнаружен смертельный коктейль: значительные доли алкоголя, кокаина и кодеина. Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс в начале марта 2019 года.

В коронерском суде графства Эссекс не нашли доказательств того, что смерть музыканта была самоубийством, сообщает РИА Новости. Также нет существенных свидетельств того, что смерть была случайной или стала следствием игр Флинта, подчеркнула судья-коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй. Она оставила вердикт открытым, поскольку невозможно установить, что думал Кит Флинт в последний в его жизни день.

Ранее о самоубийстве Флинта написал создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт. Запись о самоубийстве своего музыкального соратника он разместил на своей страничке в Instagram. Он пояснил, что Флинт был в депрессии после расставания с женой. Музыканта похоронили 29 марта в городе Брейнтри.

На слушания в коронерском суде графства Эссекса администратор группы и близкие Флинта не пришли, хотя знали о дате заседания.