Туристов, попавших под лавину на Алтае, предупреждали об опасности

К месту схода лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, где погибли семь туристов, прибыли на двух вертолетах группы спасателей и кинологи.

Они уже начали поисковые работы на месте ЧП. Как сообщили ТАСС в республиканском управлении МЧС, сотовой связи тут нет, поэтому периодически организовывать связь будут через спутник.

Поиски погибших из-за большого объема сошедшего снега могут растянуться на неопределенный срок.

На сайте республиканского управления спасательного ведомства сообщается, что группа из Новосибирска была зарегистрирована в МЧС 24 апреля. В нее входили девять человек — туристы секции горного туризма Новосибирского госуниверситета, которые с 1 по 15 мая собирались совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.

В сообщении МЧС говорится, что и при регистрации, и за два дня до выхода на маршрут до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях и угрозе схода лавин, был проведен инструктаж.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте.



Погибли семь человек, включая руководителя группы – главу туристического клуба Новосибирского госуниверситета Николая Симонова.

Спастись удалось только двум девушкам. Из-за того, что в районе схода лавины не было связи, о трагедии им удалось сообщить только 7 мая, когда они добрались до ближайшего населенного пункта.

От госпитализации и психологической помощи они отказались, сообщили в спасательном ведомстве.