Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Вене

В центре Вены на Шварценбергплац перед Днем Победы осквернен памятник советским воинам-освободителям. Российское посольство ожидает от Вены решительной реакции на этот инцидент вандализма.

Российские дипломаты подчеркнули, что попытка вандалов дотянуться грязными руками до светлой памяти о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом бросает прямой вызов всей правоохранительной системе Австрии. За первую половину 2018 года памятник советским воинам в австрийской столице трижды подвергался осквернению. Последний раз он был осквернен совсем недавно — 25 апреля, подчеркивает РИА Новости.

При этом с 26 апреля на Шварценбергплатц были установлены камеры видеонаблюдения. Для их установки рядом с монументом потребовалось даже изменить австрийское законодательство. Это сделано для того, чтобы предотвращать нападения на объекты, которые Австрия обязана особо охранять по международным обязательствам. Запись с камер, если не происходит ничего предосудительного, удаляется через 48 часов, заверил глава МВД Австрии Кристоф Пельцль.

Российско-австрийские отношения и международные проблемы канцлер Австрии Александер Ван дер Беллен и президент России Владимир Путин обсудят на встрече в Сочи 15 мая. Австрийский канцлер посетит Россию с рабочим визитом, пояснила пресс-служба Кремля.

Путин и Ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании создаваемого по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии Форума общественности "Сочинский диалог". Он создается как аналог "Петербургского диалога", который действует для укрепления общественных связей между Германией и Россией.