16 пассажиров SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве, прилетели в Мурманск

В Мурманск прибыли шестнадцать пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что 6 мая девять пассажиров доставлены в Мурманск самолетами "Аэрофлота", четверо добрались самостоятельно, трое — на поезде, двое еще в пути.

Пассажирский Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, спустя 30 минут после взлета вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 41 человек погиб, девять — госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следствием рассматривается ряд версий причин катастрофы, в числе которых ошибка пилотов, техническая неисправность лайнера и неблагоприятные погодные условия.