Карякин, Непомнящий и Карлсен откроют серию Grand Chess Tour 2019

В столице Кот-д'Ивуара Абиджане стартует первый этап новой серии шахматных турниров – Grand Chess Tour 2019. В нем принимают участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а также российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Компанию им составили Хикару Накамура, Уэсли Со (оба – США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Дин Лижэнь, Вэй И (оба – Китай), Веселин Топалов (Болгария) и Бассем Амин (Кот-д'Ивуар).

Первый этап серии, призовой фонд которого составил 150 тыс. долларов, пройдет с 8 по 11 мая. Первые три дня будут посвящены состязаниям в "быстрые шахматы" (рапид), а в последний день участники сыграют в блиц.

Всего в серии будет семь этапов, из которых пять пройдут по правилам рапида и блица (Кот-д'Ивуар, Франция, США, Румыния и Индия), а два (Хорватия и США) – в классических шахматах.