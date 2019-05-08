Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев признает их незаконными

Россия продолжит выдавать паспорта РФ желающим их получить жителям Донбасса, даже если на Украине эти документы признают недействительными.

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

24 апреля президент России подписал указ, согласно которому в гуманитарных целях была определена категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В частности, это коснулось и жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в ответ сообщил, что Украина готовит "системный и ассиметричный" ответ на этот шаг. А глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что такие документы на Украине будут считаться незаконными.