Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 мая 201914:08

В "Ночь музеев" в Кунсткамере оживут призраки тех, кто жил при Петре I

ГТРК "Санкт-Петербург"

Кунсткамера. готовится к "Ночи музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая. Сотрудники музея решили превратить залы в пространство оживших грез: в помещениях будут бродить призраки тех, кто жил при Петре Первом. Например, придворный слуга Николя Буржуа, которого император привез из Франции. Тот покорил царя своим ростом в два метра 27 сантиметров.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", скелет Николя Буржуа до сих пор хранится в музее, правда голову утратили во время пожара в 1947 году. Поэтому череп принадлежит другому человеку. И здесь самое интересное — в эту ночь призрак Буржуа попросит гостей найти недостающую часть тела.

Отметим, что Кунсткамера в этом году первый раз примет участие в "Ночи музеев". Для посетителей откроют внутренний двор, где создадут музей звуков, образов и запахов, которые при Петре наполняли город. Сотрудники постараются передать ароматы французских духов, запах невской воды, сена, дегтя, сосновых досок, кофе, табака и экипажей.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

Сейчас

14:17

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

13:59

В Новой Москве мужчина обстрелял оппонентов из ружья

13:56

Евгений Крылатов не выдержал двустороннего воспаления легких

13:28

16 пассажиров SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве, прилетели в Мурманск

13:16

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с 9 мая

12:41

Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"

12:28

Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Евгений Крылатов не выдержал двустороннего воспаления легких

Евгений Крылатов не выдержал двустороннего воспаления легких

26 минут назад
Бывшего главкома ВМФ бросили на гособоронзаказ

Бывшего главкома ВМФ бросили на гособоронзаказ

22 минуты назад
Туристов, попавших под лавину на Алтае, предупреждали об опасности

Туристов, попавших под лавину на Алтае, предупреждали об опасности

41 минута назад
16 пассажиров SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве, прилетели в Мурманск

16 пассажиров SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве, прилетели в Мурманск

48 минут назад
Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев признает их незаконными

Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев признает их незаконными

33 минуты назад

Трансляции

15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:00

Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 9 мая

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
Все трансляции
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

23 часа назад
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

2 часа назад
Обстоятельства смерти не установлены: в крови вокалиста Prodigy нашли алкоголь, кодеин и кокаин

Обстоятельства смерти не установлены: в крови вокалиста Prodigy нашли алкоголь, кодеин и кокаин

43 минуты назад
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

3 часа назад
На Нагатинской набережной из Москвы-реки вытащили труп

На Нагатинской набережной из Москвы-реки вытащили труп

2 часа назад
Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"

Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"

1 час назад
Кокорин и Мамаев доставлены в суд, заседание начнется в 14:00

Кокорин и Мамаев доставлены в суд, заседание начнется в 14:00

3 часа назад
Коломойский нашел фундамент Украины: олигарх советует Зеленскому оставить Авакова

Коломойский нашел фундамент Украины: олигарх советует Зеленскому оставить Авакова

4 часа назад
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

3 часа назад
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

5 часов назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

06.05.2019 18:00
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно

Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно

7 минут назад
Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Вене

Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Вене

19 минут назад
В Новой Москве мужчина обстрелял оппонентов из ружья

В Новой Москве мужчина обстрелял оппонентов из ружья

20 минут назад
Семья в Монголии съела сурка, заразилась чумой и умерла

Семья в Монголии съела сурка, заразилась чумой и умерла

1 час назад
Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

2 часа назад
Всю ночь перед Парадом Победы синоптики будут следить за фронтом

Всю ночь перед Парадом Победы синоптики будут следить за фронтом

2 часа назад
"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

2 часа назад
Ядерный демарш: Иран дал Европе 60 дней на переговоры

Ядерный демарш: Иран дал Европе 60 дней на переговоры

2 часа назад
Больше всего тунеядцев живет в Москве

Больше всего тунеядцев живет в Москве

2 часа назад
Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

3 часа назад
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

3 часа назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

4 часа назад
Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

4 часа назад
На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка

На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка

4 часа назад
В России предложили привязать размер штрафа к зарплате нарушителя ПДД

В России предложили привязать размер штрафа к зарплате нарушителя ПДД

4 часа назад
Экс-чиновнику АТР Джимельстобу грозит новое судебное преследование

Экс-чиновнику АТР Джимельстобу грозит новое судебное преследование

5 часов назад
На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади найден мертвый полицейский

5 часов назад
На город Милдьюра в Австралии обрушилась сильнейшая за полвека песчаная буря

На город Милдьюра в Австралии обрушилась сильнейшая за полвека песчаная буря

6 часов назад
К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. Видео

К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. Видео

6 часов назад
Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

6 часов назад
За сутки в России ликвидировано 250 лесных пожаров

За сутки в России ликвидировано 250 лесных пожаров

6 часов назад
Россельхознадзор запретил поставки молока низкого качества из Белоруссии

Россельхознадзор запретил поставки молока низкого качества из Белоруссии

7 часов назад
9 мая Парад Победы в Сирии начнется одновременно с московским

9 мая Парад Победы в Сирии начнется одновременно с московским

7 часов назад
Акция "Бессмертный полк" прошла во Вьетнаме, на Кипре, в Словакии и в Польше

Акция "Бессмертный полк" прошла во Вьетнаме, на Кипре, в Словакии и в Польше

7 часов назад
Тридцать залпов в трех десятках городов: 9 Мая в России прогремят салюты

Тридцать залпов в трех десятках городов: 9 Мая в России прогремят салюты

8 часов назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 человек госпитализированы

В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 человек госпитализированы

8 часов назад
56-летний японец хотел убить юного принца Хисахито самодельным копьем из аниме

56-летний японец хотел убить юного принца Хисахито самодельным копьем из аниме

8 часов назад
Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

9 часов назад
Google показала новую операционную систему Android Q

Google показала новую операционную систему Android Q

9 часов назад
Андрей Мерзликин: я незаконно пересек государственную границу Украины

Андрей Мерзликин: я незаконно пересек государственную границу Украины

9 часов назад
На востоке Афганистана погиб американский солдат

На востоке Афганистана погиб американский солдат

10 часов назад
В результате стрельбы в школе в Колорадо погиб один человек

В результате стрельбы в школе в Колорадо погиб один человек

10 часов назад
Актриса Самбурская со скандалом уволилась из Театра на Малой Бронной

Актриса Самбурская со скандалом уволилась из Театра на Малой Бронной

10 часов назад