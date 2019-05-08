США превращаются из союзника Германии в её противника

Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.

“Так обстоит дело с Парижским соглашением по климату и, прежде всего, с ядерным соглашением с Ираном”, — считает автор статьи.

С приходом Трампа в Белый дом США перестал вести международную политику, а дипломатия стала “наглой и хамской”. Такой её описывает автор статьи.

Нельзя иначе расценить отмену визита Госсекретаря США Майка Помпео в Берлин, всего за несколько часов до назначенного срока, где у него была запланирована встреча не только с коллегой из немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, но и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Такое демонстративное пренебрежение договорённостями и полное игнорирование Германии за весь год пребывания Помпео на своём посту, ясно сигнализируют Берлину о том, что отношения между двумя странами уже никогда не будут прежними.

За целый год Помпео посетил 38 стран, но ни разу не был в Германии, даже для элементарного визита вежливости к основным партнёрам, который принято делать в мире дипломатии.

По своей ли воле, или по приказу президента США, но на этот раз глава Госдепа отправился с незапланированным визитом в Иран.

На фоне возмущения немцев слова Помпео, объяснившего столь стремительную смену планов, прозвучали как насмешка.

"Я посетил Ирак, встретился с премьер-министром Адилем Абдул-Махди и президентом Бархамом Салехом, чтобы укрепить нашу дружбу", — написал Помпео на своей странице в соцсети.

Укреплять отношения с Германией придётся, видимо, уже другим людям. В настоящее время друга между двумя странами “лежит в руинах”.

Внешняя политика Трампа при отстаивании интересов США основывается не на разумной дипломатии, а не жестоком властвовании.

Страсть Трампа — это “жёсткая сделка”, но при этом американский президент не хочет брать на себя ответственность за действительно важные политические процессы и решения.

Можно лишь надеяться, что “Соединенные Штаты после Трампа вновь станут настоящим партнером и поборником международного права и демократии”, — пишет автор статьи, давая таким образом понять, что в настоящее время действия США во внешней политике нельзя признать ни демократичными ни лежащими в правовом пространстве.

В любом случае США уже никогда не станут той силой, на защиту со стороны которой, Германия так долго полагалась. Так что, Берлину надо решить для себя, стоит ли, при сложившихся нынче отношениях, идти на поводу у Вашингтона и соглашаться на увеличение бюджета НАТО.