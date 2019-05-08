Евгений Крылатов не выдержал двустороннего воспаления легких

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал "Россия 24".

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — сказала дочь композитора.

Евгений Павлович родился в Пермском крае в городе Лысьве, благодаря победе в конкурсе поступил в столичную консерваторию, и уже его дипломное сочинение — балет "Цветик-семицветик" — шло на сцене Большого театра. Но талант композитора не ограничивался академическими сочинениями. Композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам: "Приключения Электроника", "Чародеи", "Умка", "Каникулы в Простоквашино".

Крылатов работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным. И наверняка каждый знает песню на его музыку и слова Энтина — Крылатые качели. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.