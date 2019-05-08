9 мая в Москве: торжества пройдут на всех центральных улицах и в парках

Москва готовится к празднованию Дня Победы. В городе сильно изменится схема движения транспорта и работа метро. Торжества пройдут на всех центральных улицах и в столичных парках: выставки военной техники, театрализованные представления, полевая кухня и, конечно, вечерний салют.

Все, кто не получит заветное приглашение на Красную площадь, все равно могут стать свидетелями потрясающего зрелища: утром начищенная до блеска военная техника проедет по улицам Москвы — от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе, Садовой-Кудринской и Тверской. С Тверской будет хорошо видна и воздушная часть парада. Возвращается колонна через Большой Каменный мост, Новый Арбат и Триумфальную площадь.

9 мая изменится режим работы сразу нескольких станций метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут весь день открыты только для входа и пересадок. Также на время прохождения техники пассажиры не смогут выйти со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская" и "Маяковская".

Автомобилистам стоит тоже заранее построить свой маршрут. С 9 утра и до позднего вечера нельзя будет проехать по Волхонке, Моховой, Тверской, Охотному ряду, центральным набережным. Перекроют отрезок Ленинградского проспекта от ТТК в сторону центра.

Ограничения будут действовать весь день, потому что вслед за парадными колоннами по городу пройдет шествие "Бессмертного полка". Старт в 15 часов от метро "Динамо". Сбор участников — с 13 часов. Но присоединиться к колонне можно в любое время от станций "Белорусская", "Маяковская", "Чеховская", "Тверская" и "Пушкинская". Все остальные станции метро, мимо которых пройдет "Бессмертный полк", будут закрыты.

В 20 часов на Театральной площади начнется музыкальный фестиваль, а возле Храма Христа Спасителя появится сцена, где выступит хор Cpeтeнcкoгo монастыря. В парках тоже будет насыщенная программа

Главная площадка празднования Дня Победы на Поклонной горе. С утра и до вечера бесплатно будет работать музей, пройдут показы военных фильмов и театрализованные представления.

В Парке Горького — на Пушкинской набережной — в 10 утра заработает палаточный городок, откроется выставка техники военных лет.

В саду "Эрмитаж" развернется полевая кухня, а в 18 часов откроется танцплощадка в стиле 40-х годов.

Завершится праздник красочным салютом. В этом году площадок для запуска стало еще больше. Но самые лучшие панорамы открываются с Поклонной горы, Воробьевых гор и Большого Кремлевского моста. Организаторы обещают, что москвичей ждут сюрпризы — это будет настоящее пиротехническое шоу! Начало в 22 часа.