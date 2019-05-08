Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

На центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь. — Московское метро (@MetroOperativno) 8 мая 2019 г.

Сейчас движение вводится в график. Об этом сообщается в твите столичной подземки по состоянию на 13:50.