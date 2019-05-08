Три человека заживо сгорели после ДТП в Челябинской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Копейске, причем трое из них заживо сгорели в салоне Lexus. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло около 10 часов утра 8 мая на 35-м километре автодороги Восточный обход Челябинска. Судя по рассказу автора ролика, Lexus двигался по трассе на высокой скорости и попал на глаза инспекторам ДПС, но удалось ли им его остановить, остается неизвестным. Через несколько минут машина вылетела на встречную полосу и протаранила Mitsubishi Pajero, отметили в региональном управлении МВД.

От удара Lexus отбросило на обочину, после чего машину объяло пламя — в салоне заживо сгорели водитель и два его пассажира. Во внедорожнике жертвой аварии стал пассажир, владельца автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.