ФИФА подтвердила запрет для "Челси" на регистрацию новичков

Международная федерация футбола отклонила апелляцию лондонского "Челси", которому ранее было запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие два трансферных "окна". Клуб оспорил решение ФИФА, но не добился своего.

Как подтвердили чиновники ведомства, наказание клубу Романа Абрамовича вынесено из-за нарушений правил финансового Fair Play (честной игры), связанных с регистрацией несовершеннолетних игроков. Запрет для этой деятельности со стороны "Челси" оставлен в силе до января 2020 года.

ФИФА оставила в силе и штрафные санкции в адрес "Челси": лондонская команда обязана выплатить 600 тыс. швейцарских франков за указанные нарушения. Впрочем, англичане вправе оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).