Норвегия реабилитировала русского "кита-шпиона": он оказался "детским доктором"

В Норвегии в конце апреля наделал большой переполох кит, приплывший из России. Его заподозрили в "шпионаже" и назвали российским боевым оружием. Особое подозрение вызвал "странный жгут" с надписью: "Оборудование Санкт-Петербурга". Его отдали на экспертизу в Службу безопасности норвежской полиции.

Позже норвежцы заметили, что белуха явно привыкла к общению с людьми – она даже дает гладить себя по носу. Сообщалось также, что кит отказывается покидать порт Хаммерфеста.

Местные жители не остались равнодушны к морскому гостю. Как пишут норвежские СМИ, его назвали Валдимиром, создав такое "гибридное" имя из слова "кит" по-норвежски и намека на "русский след" и имя Владимир.

Позже журналист и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю рассказал изданию Fiskeribladet, что кит-белуха, выловленный у побережья губернии Финнмарк, скорее всего, "сбежал" из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы.

"Мы уж было подумали о шпионаже и даже войне, а это обычный кит, который желает нам, людям, добра", — радуется норвежский инспектор Йорген Ре Виг и говорит, что "это просто чудесно".

Инспектор также сообщил, что кит "ласковый, и у него добрые намерения".



Сейчас норвежцы ищут того, кто бы "усыновил" приплывшую из России белуху, пишет портал Иносми.ру и приводит слова Йоргена Ре Вига о том, что кит "отлично выдрессирован и уже стоит миллионы крон".