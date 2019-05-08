Организатор убийства Политковской вернется досиживать в колонию

Экс-полицейскому Дмитрию Павлюченкову, осужденному по делу об убийстве Анны Политковской, отказано в условно-досрочном освобождении. Соответствующее решение принял Московский районный суд Рязани, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Журналистка "Новой газеты" была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве из-за своей профессиональной деятельности. Организаторами преступления стали Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов. Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов вели наблюдение за жертвой, Рустам Махмудов выступил непосредственным исполнителем убийства.

Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение 150 тысяч долларов. Экс-милиционер полностью признал вину в организации слежки за журналисткой и передаче данных слежки киллерам. Суд приговорил Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки.

В феврале 2019 года адвокат Павлюченкова направил в суд ходатайство об УДО, так как его подзащитный уже провел в заключении более двух третей (7,5 лет) назначенного судом срока наказания.