Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве

В Пресненском суде столицы идет чтение приговора по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их подельников, которые в октябре прошлого года устроили две драки и обвинялись в хулиганстве и нанесении побоев пострадавшим. Судья Елена Абрамова признала спортсменов виновными.

"Суд установил: Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", — цитирует "Интерфакс" приговор.

Судебное заседание продолжается, и о возможном наказании для участников драк станет известно позднее.