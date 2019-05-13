Тема:
Помогите детям. Русфонд 5 часов назад
Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Арине Сапожковой из города Воскресенска Московской области.
Девочка получила тяжелую родовую травму: у нее серьезно повреждено левое плечевое сплетение. Рука практически не двигается, если не начать срочное хирургическое лечение, Арина не сможет нормально развиваться и обслуживать себя. Хирурги из ярославской клиники "Константа" готовы провести этапные микрохирургические операции, которые помогут восстановить двигательные функции руки. Но это очень дорогое лечение, государство его не оплачивает, а мама Арины не в силах собрать нужную сумму.
Из письма Елены Сапожковой, мамы Арины:
"Дочка родилась крупной – 4200 граммов, роды прошли очень тяжело. Застрявшего ребенка вытягивали при помощи вакуума, два акушера давили на живот. Малышку серьезно травмировали, она почти не дышала, сердце работало с перебоями. Арину сразу увезли на реанимобиле в перинатальный центр, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кормили через зонд. Левая ручка у нее была полностью неподвижной. Через месяц дочку перевели в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там-то и поставили диагноз: паралич Дюшенна – Эрба (акушерский паралич). Две недели лечили: делали массаж и физиопроцедуры – после этого Арина начала чуть шевелить пальчиками. К счастью, нам удалось попасть на консультацию к доктору Михаилу Новикову из Ярославля – я узнала, что к нему со всей страны везут детей с таким диагнозом. Доктор берется за проведение сложных операций, которые помогут восстановить руку Арины. Но это лечение не оплачивается из средств госбюджета, а начать его нужно как можно скорее, иначе моя девочка станет инвалидом. Очень прошу, помогите! Кредит мне не дают. Так сложилось, что я одна занимаюсь дочкой".
Для спасения Арины Сапожковой не хватает 732 551 руб.
Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль):
"У Арины родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствует активное отведение и наружная ротация левого плеча, отмечен паралич дельтовидной мышцы, рука не сгибается ни в кисти, ни в локтевом суставе. Необходимо многоэтапное хирургическое лечение – реконструкция левого плечевого сплетения".
Внимание!
Цена операций 904 200 руб.
171 649 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.
Не хватает 732 551 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,135 млрд руб. В 2019 году (на 12 мая) собрано 511 181 918 руб., помощь получили 576 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство7 суток назад
-
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы14 суток назад
-
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике21 сутки назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Диму Мартынова27 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ксюшу Тихонович27 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Данияра Фаляхутдинова27 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вооруженный школьник попытался взять заложников
- СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100
- Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
- Часть пепла Доренко развеют над Крымом
- Следующие длинные выходные будут только через полгода
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Торговые войны: США вводят новые тарифы для Китая еще на $300 млрд
- 7 главных событий недели в экономике
- Два саудовских нефтяных танкера подверглись нападению в водах ОАЭ
- Рубль. Почему шансы на укрепление крайне велики
- Топ-10 самых счастливых стран мира
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом