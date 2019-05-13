Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия

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Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Арине Сапожковой из города Воскресенска Московской области.

Девочка получила тяжелую родовую травму: у нее серьезно повреждено левое плечевое сплетение. Рука практически не двигается, если не начать срочное хирургическое лечение, Арина не сможет нормально развиваться и обслуживать себя. Хирурги из ярославской клиники "Константа" готовы провести этапные микрохирургические операции, которые помогут восстановить двигательные функции руки. Но это очень дорогое лечение, государство его не оплачивает, а мама Арины не в силах собрать нужную сумму.

Из письма Елены Сапожковой, мамы Арины:

"Дочка родилась крупной – 4200 граммов, роды прошли очень тяжело. Застрявшего ребенка вытягивали при помощи вакуума, два акушера давили на живот. Малышку серьезно травмировали, она почти не дышала, сердце работало с перебоями. Арину сразу увезли на реанимобиле в перинатальный центр, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кормили через зонд. Левая ручка у нее была полностью неподвижной. Через месяц дочку перевели в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там-то и поставили диагноз: паралич Дюшенна – Эрба (акушерский паралич). Две недели лечили: делали массаж и физиопроцедуры – после этого Арина начала чуть шевелить пальчиками. К счастью, нам удалось попасть на консультацию к доктору Михаилу Новикову из Ярославля – я узнала, что к нему со всей страны везут детей с таким диагнозом. Доктор берется за проведение сложных операций, которые помогут восстановить руку Арины. Но это лечение не оплачивается из средств госбюджета, а начать его нужно как можно скорее, иначе моя девочка станет инвалидом. Очень прошу, помогите! Кредит мне не дают. Так сложилось, что я одна занимаюсь дочкой".

Для спасения Арины Сапожковой не хватает 732 551 руб.

Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль):

"У Арины родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствует активное отведение и наружная ротация левого плеча, отмечен паралич дельтовидной мышцы, рука не сгибается ни в кисти, ни в локтевом суставе. Необходимо многоэтапное хирургическое лечение – реконструкция левого плечевого сплетения".

Внимание!

Цена операций 904 200 руб.

171 649 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 732 551 руб.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

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