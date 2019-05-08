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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
8 мая 201916:30
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима
В среду, 8 мая Пресненский суд Москвы огласил окончательный приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также другим участникам дела о двух драках в центре столицы.
Суд приговорил Александра Кокрина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Простовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.
При назначении меры наказания учтен срок содержания осужденных в следственном изоляторе. Таким образом, братьям Кокориным остается провести 7,5 месяца в колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому – по 6,5 месяца. Сторона защиты может подать апелляцию на приговор в течение 10 дней.
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