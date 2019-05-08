Шанс на спасение: лавина могла не засыпать, а отбросить часть туристов
Группы спасателей с кинологами на двух вертолетах прибыли на место схода лавины на Алтае, где погибли семь туристов. Специалисты уже начали там поисковые работы. Их координирует оперативный штаб. Поиски могут растянуться на неопределенный срок из-за большого объема сошедшего снега.
Наталья Антонова и Екатерина Полянская — единственные, кого лавина не задела. Это первые кадры выживших девушек после трагедии. По словам психолога, у девушек посттравматический стресс, состояние средней психической тяжести.
Лавина сошла 2 дня назад, но сообщить о ЧП получилось только в среду. Спутниковые телефоны оказались под снегом. Выжившие остались без связи. На место трагедии вылетели два вертолета МЧС, больше 30 спасателей и кинологи. Сколько времени займет операция — пока неизвестно.
"Спасательные работы могут затянуться на неопределенный период. Для увеличения группировки созданы необходимые резервы. Все подразделения ГУ МЧС по республике Алтай переведены в режим ЧС", — заявил Андрей Бурлаков — начальник ГУ МЧС России по республике Алтай.
Владимир Юдин сегодня весь день на телефоне. Он тренер альпинистов, оказавшихся под лавиной в Горном Алтае. О том, что опытные спортсмены погибли — верить не хочет.
"Они поднялись, и фактически тут же сошла лавина, при том, лавина огромная", — говорит руководитель секции горного туризма новосибирского государственного университета Юдин. В руках — утвержденная маршрутная книжка. ЧП произошло почти в начале пути — на горе Металлург.
Весной в горах опасно, палящее солнце — провоцирует сход снега, но экспедиции не отменяют. Известно, что группа туристов шла по маршруту 4-й категории сложности из 6-ти возможных. 14 дней дороги. Маршрут был спланирован и утвержден заранее. Основной путь — красный. Запасной — зеленый. Но воспользоваться им не пришлось, ничего не предвещало сход лавины.
"Первый слой снега остановился, а второй на него, на него и это может быть метров 10", — отметил Юдин.
Секция Горного Туризма в Новосибирске существует уже почти 40 лет. Десятки участников и экспедиций. Регулярные выезды в горные районы — спортсмены постоянно тренируются и знают, как действовать в экстренной ситуации.
Детали ЧП придется восстановить следователям. Выжившие уже сегодня дали показания. Связи в горной местности нет, но координаты возможного местонахождения группы известны.
Пока знакомые и родственники пропавших не делают поспешных выводов и ждут официальную информацию от спасателей, которые в эти минуты продолжают исследовать горную местность. Лавина могла их не засыпать, а отбросить, а значит — мог быть шанс на спасение.
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