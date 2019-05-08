Российские бомбардировщики превращают в ракетоносцы

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС продолжают оснащать системами, которые позволяют им применять современные крылатые ракеты. Об этом на селекторном совещании рассказал министр обороны Сергей Шойгу, пишет агентство ТАСС.

Высокая эффективность этих систем подтверждена испытательными пусками, добавил глава военного ведомства.

Впрочем, неуправляемое авиационное вооружение также пытаются сделать как можно более точным. Например, специалисты технополиса "Эра" займутся повышением характеристик прицельного комплекса "Гефест".

СВП-24 "Гефест" анализирует местоположение цели и самолета, обрабатывает данные с датчиков боевой машины: скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и многое другое. После чего вычислительная система рассчитывает идеальную траекторию полета боеприпаса с учетом всех влияющих на него факторов и автоматически его сбрасывает. Благодаря СВП-24 даже обычные неуправляемые бомбы сравнились по точности с управляемыми.

Прицельным комплексом "Гефест" оснащены фронтовые бомбардировщики Су-24М и дальние Ту-22М3.