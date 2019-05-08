Маурисио Почеттино: не ожидали, что дойдем до полуфинала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на своем поле в Амстердаме сыграет с английским "Тоттенхэмом". Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Аякс" был очень хорош в Лондоне. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Она всецело заслужила играть на этой стадии, – приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА. – Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но ничто еще не решено".

Почеттино сообщил, что никто и предположить не мог, что они дойдут до стадии борьбы за путевку в финал турнира: "надо получить удовольствие от этого момента и верить в успех. Мы сейчас как во сне. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдем до этой ее стадии".

Напомним, первая игра завершилась победой голландской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 8 мая, и пройдет на поле "Йохан Кройфф Арены" в Амстердаме. Начало – в 22:00 по московскому времени.