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Приговор Марии Бутиной 5 минут назад
Мария Бутина выйдет на свободу через полгода
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, выйдет на свободу 5 ноября этого года. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на данные федерального Бюро тюрем, подчиняющегося Министерству юстиции США.
На родину Мария будет депортирована сразу после отбытия срока тюремного заключения. Судья федерального суда Таня Чаткэн удовлетворила соответствующее ходатайство обвинения при вынесении приговора Бутиной.
Адвокат обвиняемой Роберт Дрисколд в апреле уже рассказывал журналистам, что Мария может выйти на свободу в ноябре этого года. Бутину приговорили к полутора годам лишения свободы, под стражей она провела уже 9 месяцев.
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Спецслужбы Америки уверяли, что россиянка занималась этой деятельностью, не являясь зарегистрированной при Министерстве юстиции США как агент иностранного государства.
В Америке Бутина находилась в связи с учебой. Весной прошлого года она получила диплом магистра в престижном высшем учебном заведении Вашингтона – Американском университете.
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