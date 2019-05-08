Состоялось заседание федерального штаба по тушению лесных пожаров

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик провел заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

На совещании, где присутствовали сотрудники Минприроды РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ, Рослесхоза, Росгидромета, министерства природных ресурсов Забайкальского края, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Иван Валентик сообщил, что лесопожарная ситуация в 2019 году остается сложной.

Руководитель Рослесхоза проинформировал собравшихся, что в 51 регионе введен противопожарный режим, а на территории Забайкальского края и Курганской области, а также в двух муниципальных районах Амурской области и Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Системой "ИСДМ-Рослесхоз" на прилегающих к лесному фонду территориях зарегистрировано 13 800 случаев палов сухой травы, которыми пройдено около 3 миллионов 200 тысяч гектаров", — отметил Иван Валентик.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства обратил внимание на необходимость исполнения всех правил особого противопожарного режима, подчеркнув необходимость идти на непопулярные меры — запрет охоты и посещение лесов россиянами.

Иван Валентик подчеркнул необходимость максимально оперативного реагирования на обнаруженные очаги возгорания, а также активного взаимодействовия с территориальными органами министерства по чрезвычайным ситуациям и министерством внутренних дел – в деле совместного патрулирования лесов, с тем чтобы не допустить в них перехода огня с полей.

По данным Ивана Валентика, самые мощные лесные пожары бушуют сейчас в Курганской области (горит более 13 511 га), Иркутской области (13 094 га), Амурской области (10 847 га) и Забайкальском крае (9135 га). Помощь в тушении оказывают авиапожарные из "Авиалесоохраны". Руководитель Рослесхоза поручил усилить противопожарные группировки в Курганской области и Забайкальском крае. В каждом из регионов будут привлечены по 50 пожарных-десантников из сил федерального резерва.

На заседании штаба было отмечено, что в связи с праздничными днями в России и сухой теплой и ветреной погодой возникает риск возникновения новых природных пожаров.

По информации Ивана Валентика, в зонах особого контроля должны быть Забайкальский, Красноярский, Краснодарский и Алтайский края, республики Тыва, Хакасия и Коми, Томская, Омская, Оренбургская, Кировская, Вологодская, Архангельская, Волгоградская, Ростовская и Тверская области.

"Своевременное обнаружение и оперативное реагирование на лесной пожар позволит нам значительно минимизировать ущерб от него и снизить возможные негативные последствия", — подытожил совещание руководитель Рослесхоза.