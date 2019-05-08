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8 мая 201916:45

Российские штурмовики Су-25 поумнеют

Фото: Fedor Leukhin /Википедия

Штурмовые самолеты Су-25СМ3 получат новые прицельные комплексы с элементами искусственного интеллекта. Речь идет о системе, способной самостоятельно опознать противника, захватить его в прицел и обстрелять.

Кроме того, электроника штурмовика будет связана с системой управления войсками. Благодаря этому она сможет самостоятельно прокладывать курс. Пилоту останется только "указать на экране цель, а искусственный интеллект сделает все остальное", пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском ОПК.

Ранее сообщалось об аналогичной электронной системе помощи экипажу вертолета Ми-28НМ. Она способна самостоятельно обнаружить, например, боевую машину, определить, друг это или враг, и выбрать наиболее эффективное оружие для ее уничтожения. Человеку-оператору останется только отдать команду на открытие огня.

Су-25СМ3, который также называют "Суперграч", — это последняя модификация российского штурмовика. Известно, что он получил комплекс обороны от зенитных ракет, а также новый прицел.

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