Кокорин улыбался, Мамаев приуныл, стул уничтожат

Пресненский суд Москвы 8 мая решал судьбу некогда звездных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на ближайшее время.

Родные, друзья и фанаты футболистов надеялись, что по делу о двух драках в центре Москвы им дадут условные сроки, но надеждам не суждено было сбыться.

Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к 1 году и 6 месяцам, а Павел Мамаев и Александр Простовицкий – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Все они останутся под арестом до вступления приговора в законную силу.

Согласно приговору, в одной из драк все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений одному из пострадавших Соловчуку, братья Кокорины совершили аналогичное преступление в отношении второго пострадавшего — Пака, а Павел Мамаев и Протасовцкий нанесли побои третьему пострадавшему — Гайсину.

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство (то есть грубое нарушение общественного порядка), выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Суд также постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Дениса Пака, поскольку этот предмет является "вещественным доказательством".

Журналисты отметили, что нападающий петербургского ФК "Зенит" Кокорин после приговора суда покинул зал заседаний с улыбкой и помахал рукой кому-то из тех, кто стоял в толпе у суда.

А вот полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышел из зала суда мрачным, передает "Интерфакс".

Выход футболистов сопровождал громкий лай служебной собаки.

Родственники и друзья футболистов уходили, конечно, в расстроенных чувствах. Их жены плакали и от общения с прессой отказалась.

Им пришлось в буквальном смысле прорываться через толпу журналистов, которые находились у входа в здание суда.