«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

В четвертом матче финальной серии волейбольной Суперлиги кемеровский "Кузбасс" на домашней площадке обыграл казанский "Зенит" со счетом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и впервые в истории стал чемпионом страны.

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвертое место в Суперлиге-2017/18.

Таким образом, "Кузбасс" и "Зенит" выступят в волейбольной Лиге чемпионов. Компанию им составит "Факел" из Нового Уренгоя, завоевавший бронзу чемпионата страны.