Террористы снова обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Сирийские террористы выпустили 12 реактивных снарядов по российской авиабазе Хмеймим. Системы ПВО перехватили все боеприпасы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Ответственность за атаку лежит на двух террористических организациях – "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма" (запрещены в РФ), уточняют военные.

Напомним, это не первый обстрел за последнее время. 6 мая боевики выпустили несколько десятков реактивных снарядов по Хмеймиму. Комплексы противовоздушной обороны "Тор-М1" и "Панцирь-С1" перехватили 27 боеприпасов. Ни один на территорию российского военного объекта не упал.