Верховный суд РБ: власти вовремя информировали сибайцев о ситуации в карьере

Власти города Сибай регулярно информировали жителей о ситуации в карьере, где происходило тление руды. Такой вывод сделал Верховный суд Республики Башкортостан. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Таким образом, администрация города полностью оправдалась в своих действиях по оповещению горожан. Дело в том, что Сибайский городской суд обвинил власти в том, что информация об экологической ситуации, уровне загрязнения воздуха не доводилась до сведения граждан.

В результате решение горсуда было обжаловано. Администрация Сибая привела убедительные доводы: в СМИ регулярно попадала вся необходимая для жителей информация о положении дел. Кроме того, специалисты продолжают встречаться с горожанами и сообщают им о ситуации в карьере. Все информационные мероприятия можно увидеть в режиме реального времени в интернете.