В России начался песенный флешмоб, посвященный Севастополю

В преддверии Дня Победы в России набирает популярность необычный флешмоб. Это песенное поздравление Севастополя с 75-летием освобождения от гитлеровцев, которое будет отмечаться 9 мая 2019 года.

Инициатором флешмоба стал город Астрахань. В основу поздравления заложена песня советского и российского поэта Александра Городницкого "Севастополь останется русским", текст которой был написан в 2007 году. Жители Астрахани дописали к ней финальный куплет, соответствующий современным реалиям.

Санкт-Петербург также подключился к флешмобу. Стоит отметить, что сам Александр Городницкий родился в Ленинграде и пережил здесь первую блокадную зиму.

8 мая Петербург поздравил город русских моряков, опубликовав в YouTube свой ролик. В массовом песенном поздравлении приняли участие порядка 600 человек. Среди них ветераны, моряки, нахимовцы, кадеты, юнармейцы, творческие коллективы и обычные жители города.

Ролик снимался на четырех локациях: Кронштадт, крейсер "Аврора", Нахимовское училище и Марсово поле. Последнее место съемки стало самым массовым – туда приехали порядка 500 человек.

Съемки были организованы при содействии администрации города Санкт-Петербурга, главного командования Военно-Морского Флота, командования Западного военного округа. Монтаж ролика производила киностудия "Ленфильм".

Помимо исполнения песни в начале ролика показан сюжет, в котором маленькая девочка в Кронштадте запускает бумажный кораблик. Он появляется везде в местах исполнения песни и в итоге возвращается обратно в город-порт, к ветерану Великой Отечественной войны, участнику обороны Севастополя, Назаренко Михаилу Саввичу.

К флешмобу может присоединиться каждый желающий, выложив свой вариант исполнения песни с хэштегом #Севастополь 75.