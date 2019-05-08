Тренер "Аякса" тен Хаг: в игре с "Тоттенхэмом" вновь нужно прыгнуть выше головы

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на своем поле сыграет с английским "Тоттенхэмом". Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне, – приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА. – Но в атаке нужно прибавлять. Надо лучше читать игру и чувствовать, что надо сделать для победы".

Тен Хаг заявил, что его подопечным вновь нужно прыгнуть выше головы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов: "это и будет главным испытанием вечером. На прошлой неделе мы забили важный гол на выезде. Ответная игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам".

Напомним, первая игра завершилась победой голландской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 8 мая, и пройдет на поле "Йохан Кройфф Арены" в Амстердаме. Начало – в 22:00 по московскому времени.