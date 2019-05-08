Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.

По информации ГУ МЧС по Иркутской области, причиной задымления стал действующий в 40 километрах от областного центра крупный лесной пожар, видимость на дорогах серьезно ухудшилась.

С огнем борются сотрудники лесного комплекса Иркутской области, администрации района, а также добровольцы.

К вечеру среды площадь лесных пожаров увеличилась с 13 до 18 тысяч га. Утром в среду было зарегистрировано 23 очага возгорания. Сохраняется угроза перехода пожаров на населенные пункты Тихонова Падь и Бухун, жители эвакуированы.