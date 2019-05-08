Козлова взяла всего два гейма в матче с Бенчич на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка, 85-я ракетка мира Катерина Козлова в третьем круге турнира в испанском Мадриде в двух сетах за один час пять минут проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 0:6, 2:6.

Козлова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, а у Бенчич, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, спортсменка из Швейцарии вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять первая ракетка мира Наоми Осака из Японии, обыгравшая Александру Саснович из Белоруссии.