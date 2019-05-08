Стало известно, как назвали сына принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали имя своему первенцу. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

Первенец получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. На черно-белом снимке, опубликованном в приложении, Меган Маркл держит на руках сына Арчи. Над ним склонилась королева Елизавета II, которая стала прабабушкой в восьмой раз. Также на кадре можно увидеть мать герцогини Сассекской Дорию Рэгленд. Чуть поодаль за происходящим наблюдает отец ребенка принц Гарри, а также 97-летний супруг королевы принц Филипп.

Ранее 8 мая королевская семья впервые показала Арчи Харрисона Маунтбаттена-

Виндзора обществу. Они пригласили фотографов и телеоператоров. Во время съемки родители рассказали о спокойном характере ребенка.

Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая рано утром. Ребенок является седьмым претендентом на британский трон.