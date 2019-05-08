Адвокат Кокорина: считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокат форвард Татьяна Стукалова прокомментировала решение Пресненского суда.

"Апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован, – приводит слова Стукаловой "Чемпионат.com". – Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. Сейчас мы получаем копию приговора – он вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный".

Стукалова заявила, что надеялась на то, что суд проявит гуманность в связи с приближающимися праздниками: "все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было. Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность".