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8 мая 201920:54 Алексей Петров

Президент обозначил приоритеты и главные болевые точки нацпроектов

Нацпроекты год спустя. Сегодня Владимир Путин собрал Совет по стратегическому планированию, чтобы подвести первые итоги работы, начатой с подписанием майского указа. Речь шла не только о результатах, но и о подходе к этой работе, которая, по словам президента, должна во всём ориентироваться не на ведомственную статистику, а на ожидания людей. При этом глава государства привел конкретные примеры ситуаций, в которых эти ожидания пока не оправдываются.

Среди участников встречи — министры, губернаторы, руководители общественных организаций. Заседание — спустя год после подписания майского указа. И сейчас промежуточные итоги, и выводы, как идёт работа.

Президент начинает заседание с минуты молчания по погибших в катастрофе лайнера, выполнявшего рейс Москва Мурманск.

"В Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческого жизней, поэтому я прошу почтить память погибших", — сказал он.

Сегодня на повестке детальное обсуждение о том, как идёт реализация двенадцати национальных проектов. Это своего рода инвентаризация — что сделано, с какими проблемами столкнулись. При этом главный акцент — нацпроекты не должны оставаться лишь проектами.

"Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики. Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия, гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов. Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые, понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека", — подчеркнул глава государства.

Но чтобы был результат, должно меняться и качество работы чиновников.

"Мы вновь нередко сталкиваемся с инертным, бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность. Буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться. Когда в Послании, подчеркиваю, что времени на раскачку нет, это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам", — отметил Путин.

Одна из главных задач — продукция российских производителей должна завоевать место на отечественном рынке. Однако на деле возникают искусственные барьеры.

"Технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально искусственно рисуются под конкретного производителя. Иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании по сути задвигаются на периферию. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах. Так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а свои, далеко не с оптимальными предложениями и с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь", – поставил задачу президент.

Вот один из примеров — в Москве на одном из предприятий освоили выпуск уникальной медицинской продукции. Казалось бы, и в регионах должен быть спрос. Но возникли проблемы.

"Продукция этого предприятия — отечественные эндо-протезы тазобедренного сустава, соответствующие мировому уровню и по цене, и по качеству. Однако, в некоторых регионах при торгах конкурсная документация составляется таким образом, что единым лотом заказываются протезы тазобедренного, локтевого и коленного сустава, которые они еще не освоили, не делают. Вот таким элегантным образом с конкурса убираются отечественные производители", — сообщил Юрий Борисов, заместитель премьер-министра России.

Но успех во многом зависит от слаженности работы самых разных ведомств. Нельзя сидеть сложа руки, акцентирует внимание Путин — нужно активнее помогать отечественным компаниям.

"Не устраняйтесь от этой работы, не делайте вид, что вас это не касается. Я и ко всем хочу обратиться. Вот узковедомственно, вот это я буду делать, а вы там не сделали, и наплевать на вас и чего там дальше будет происходить, меня не касается. Активнее надо работать. Заинтересованность должна быть в достижении конкретного результата. Давайте быстрее", — заявил руководитель страны.

Среди важнейших аспектов — демография. Важнейшая форма поддержки — материнский капитал.

"288 тысяч семей смогли распорядиться ранее выданным материнским капиталом, при этом 74% использовали средства материнского капитала на решение жилищных проблем, что говорит о том, что обеспечение жильем остается абсолютным приоритетом для семей, имеющих детей", — проинформировала общественность Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра России.

Прогресс — в системе образования. 48 российских вузов входят в ведущие мировые рейтинги. Не менее важно, чтобы школьники могли попробовать себя в разных начинаниях. Например, в музыке. Деятели культуры высказывали обеспокоенность — количество музыкальных школ ни в коем случае не должно сокращаться.

"Школы не ликвидируете музыкальные, нет?" – спросил Путин.

"Нет. Мы вместе работаем", — ответила Ольга Голодец, заместитель премьер-министра России.

"Там опасения были, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Правда, вот Владимир Ростиславович [Мединский, министр культуры] сказал, что этого не будет. Надеюсь, что этого не произойдет", — подчеркнул Путин.

Особая роль отводится Общероссийскому народному фронту. Там будут следить, чтобы перед тем, как принимать решения, чиновники советовались с людьми.

"Построили по программе "Федеральное благоустройство" детскую площадку в чистом поле на окраине деревни. 100 метров до ближайшего дома. Рядом склад навоза. Спрашиваем, чем руководствовался глава администрации, когда выбирал это чудесное место. Ну, своим представлением о том, что в 2022-м году на этом поле будет новая жилая застройка и тогда эта детская площадка пригодится", — доложил Михаил Развожаев, руководитель исполкома ОНФ.

Национальные проекты, — а на их реализацию направят более 25 триллионов рублей — уникальный шанс для отечественных технологий. Мировая экономика знает немало примеров, когда государства совершали настоящий рывок, грамотно отстаивая свои национальные интересы.

"Южные корейцы в 60-х годах приняли программу судостроения, выдавили всех с рынка. Дали возможность своим развиваться. И сейчас к ним не подойти, потому что они действительно номер один по крупнотоннажным судам вместе с китайцами. Вот и все. Вот вам и рынок. Конечно, нужно думать о конкуренции, но не нужно прикрываться необходимостью конкурентной борьбы для того, чтобы душить своего производителя. Я посмотрю еще, что там будет происходить", — пообещал Путин.

Обсуждение — накануне Дня победы. Но перерыва в работе быть не должно.

"Я хочу, чтобы вы просто осознали, что кроме вот дискуссий подобного рода, с камерами или без таковых, мы внимательно будем наблюдать за результатами по каждой отрасли и по каждому региону. Чтобы не было иллюзий, что мы сейчас вот, как в обычном порядке, потрещим языком, разойдемся и пойдем там парад принимать. Парады парадами, значит, оркестры оркестрами — результат нужен работы стране. Я вас прошу вот об этом не забывать ни на секунду. С наступающим вас праздником", — подвел итог президент.

Разговор шел почти два часа. Выводы теперь предстоит сделать и федеральным ведомствам, и регионам.

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