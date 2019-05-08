Кокорин и Мамаев получили реальные сроки: когда футболисты покинут колонию

Сегодня Пресненский суд Москвы поставил точку в одном из самых громких уголовных дел последнего года. Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вынесен приговор за драки, устроенные осенью в центре столицы. Оба спортсмена получили реальные сроки заключения в колонии общего режима.

В 9 утра под конвоем футболисты по одному заходили в Пресненский суд. Первым из автозака буквально спрыгнул Александр Кокорин. Он был одет в светлую футболку и шорты, нес за спиной рюкзак с вещами – был готов к тому, что может остаться за решеткой. Следом шел его брат Кирилл. Затем – Павел Мамаев, который очень аккуратно спустился по лестнице и в сопровождении полицейского вошел в здание. Четвертым завели Александра Протасовицкого.

Рюкзаки остались в конвойном помещении. В зал суда футболисты заходили налегке. Журналистов предупредили – никаких вопросов. Но тут в суд пришли жены фигурантов дела. Высокая брюнетка Алана Мамаева, как и муж, была вся в черном. И миниатюрная блондинка Дарья Кокорина, под стать супругу, пришла в белом. Перед входом в зал суда журналисты спрашивают у нее:

– Дарья, какие у вас прогнозы?

На входе в зал началась давка. 70 каналов, сайтов, радиостанций и газет прислали своих журналистов. Приставы то и дело обвиняли в нарушениях фотографов.

Все в зал не попали. Жена Кокорина в суматохе назвала журналистов животными:

– Как животные себя ведете!

Жена Мамаева и вовсе сначала не смогла пройти. Ее запустили последней.

Процесс начался с получасовым опозданием. Первым делом судья признала футболистов виновными в хулиганстве и побоях. В числе пострадавших водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, которого футболисты избивали на улице, а также Сергей Гайсин и его знакомый, чиновник Минпромторга Денис Пак, которого подсудимые избили стулом в ресторане.

– Мы считали, что суд проявит гуманность, потому что вы сами все видели на протяжении всех этих дней. Вы знаете, что это легкий вред, – поделилась с журналистами адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

За семь месяцев в изоляторе Кокорин и Мамаев дали много поводов для разговоров. У первого обострилась футбольная травма, а второй, наоборот, сыграл в тюремном матче. Оба футболиста много читали, в том числе письма фанатов. Кокорин даже заочно сумел стать чемпионом российской футбольной лиги в составе "Зенита".

– Адекватным будет решение выпустить их из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить, за что они сидят такое количество времени в следственном изоляторе, – считает главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.

Мамаев за это время едва не развелся и вскоре перестанет быть игроком клуба "Краснодар". На последнем заседании футболисты говорили, что сделали выводы, раскаялись, извинились перед пострадавшими. Но суд их словам не поверил.

– Суд полностью согласился с той квалификацией, которая была предложена стороной государственного обвинения. Всем лицам назначено реальное лишение свободы. Что касается оправдания Кокорина-младшего по статье 116, данный вопрос будет решен при получении копии приговора. Соответственно, вопрос об обжаловании будет решен при полном изучении этой копии, – прокомментировала прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления Прокуратуры г. Москвы Светлана Тарасова.

Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы каждого. Мамаеву и Протасовицкому дали по году и пять месяцев.

Родственники не могли сдержать слез. Мама Кокориных, Светлана, ушла первой. Ее сопровождали друзья семьи. На попытку журналиста задать вопрос один из них отвечал в грубой форме:

– Я тебе сейчас в жбан дам, дурак!

– В жбан? Это у вас в футбольном сообществе принято так разговаривать?

– А я не в футбольном сообществе!

Жены футболистов из суда уходили вместе. Пока адвокаты рассказывали, что будут обжаловать приговор, спортсменов увезли. Сидеть за решеткой им осталось в среднем по семь месяцев. Но возможны и другие варианты.

Футболисты с октября прошлого года под арестом. Статьи у них средней тяжести, а это значит, что срок, проведенный в СИЗО, засчитывается как день за полтора. Таким образом, как только приговор вступит в законную силу, спортсмены смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. А это вопрос ближайшего времени.