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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки: когда футболисты покинут колонию
Сегодня Пресненский суд Москвы поставил точку в одном из самых громких уголовных дел последнего года. Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вынесен приговор за драки, устроенные осенью в центре столицы. Оба спортсмена получили реальные сроки заключения в колонии общего режима.
В 9 утра под конвоем футболисты по одному заходили в Пресненский суд. Первым из автозака буквально спрыгнул Александр Кокорин. Он был одет в светлую футболку и шорты, нес за спиной рюкзак с вещами – был готов к тому, что может остаться за решеткой. Следом шел его брат Кирилл. Затем – Павел Мамаев, который очень аккуратно спустился по лестнице и в сопровождении полицейского вошел в здание. Четвертым завели Александра Протасовицкого.
Рюкзаки остались в конвойном помещении. В зал суда футболисты заходили налегке. Журналистов предупредили – никаких вопросов. Но тут в суд пришли жены фигурантов дела. Высокая брюнетка Алана Мамаева, как и муж, была вся в черном. И миниатюрная блондинка Дарья Кокорина, под стать супругу, пришла в белом. Перед входом в зал суда журналисты спрашивают у нее:
– Дарья, какие у вас прогнозы?
На входе в зал началась давка. 70 каналов, сайтов, радиостанций и газет прислали своих журналистов. Приставы то и дело обвиняли в нарушениях фотографов.
Все в зал не попали. Жена Кокорина в суматохе назвала журналистов животными:
– Как животные себя ведете!
Жена Мамаева и вовсе сначала не смогла пройти. Ее запустили последней.
Процесс начался с получасовым опозданием. Первым делом судья признала футболистов виновными в хулиганстве и побоях. В числе пострадавших водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, которого футболисты избивали на улице, а также Сергей Гайсин и его знакомый, чиновник Минпромторга Денис Пак, которого подсудимые избили стулом в ресторане.
– Мы считали, что суд проявит гуманность, потому что вы сами все видели на протяжении всех этих дней. Вы знаете, что это легкий вред, – поделилась с журналистами адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова.
За семь месяцев в изоляторе Кокорин и Мамаев дали много поводов для разговоров. У первого обострилась футбольная травма, а второй, наоборот, сыграл в тюремном матче. Оба футболиста много читали, в том числе письма фанатов. Кокорин даже заочно сумел стать чемпионом российской футбольной лиги в составе "Зенита".
– Адекватным будет решение выпустить их из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить, за что они сидят такое количество времени в следственном изоляторе, – считает главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.
Мамаев за это время едва не развелся и вскоре перестанет быть игроком клуба "Краснодар". На последнем заседании футболисты говорили, что сделали выводы, раскаялись, извинились перед пострадавшими. Но суд их словам не поверил.
– Суд полностью согласился с той квалификацией, которая была предложена стороной государственного обвинения. Всем лицам назначено реальное лишение свободы. Что касается оправдания Кокорина-младшего по статье 116, данный вопрос будет решен при получении копии приговора. Соответственно, вопрос об обжаловании будет решен при полном изучении этой копии, – прокомментировала прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления Прокуратуры г. Москвы Светлана Тарасова.
Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы каждого. Мамаеву и Протасовицкому дали по году и пять месяцев.
Родственники не могли сдержать слез. Мама Кокориных, Светлана, ушла первой. Ее сопровождали друзья семьи. На попытку журналиста задать вопрос один из них отвечал в грубой форме:
– Я тебе сейчас в жбан дам, дурак!
– В жбан? Это у вас в футбольном сообществе принято так разговаривать?
– А я не в футбольном сообществе!
Жены футболистов из суда уходили вместе. Пока адвокаты рассказывали, что будут обжаловать приговор, спортсменов увезли. Сидеть за решеткой им осталось в среднем по семь месяцев. Но возможны и другие варианты.
Футболисты с октября прошлого года под арестом. Статьи у них средней тяжести, а это значит, что срок, проведенный в СИЗО, засчитывается как день за полтора. Таким образом, как только приговор вступит в законную силу, спортсмены смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. А это вопрос ближайшего времени.
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