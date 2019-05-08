Семья генерала Тюленева передала в музей его мундир

И вновь к предстоящему Дню Победы. Почти три тысячи уникальных экспонатов собрали в рамках масштабной акции "Москва с заботой об истории". Дневники фронтовиков и личные фотографии, трогательные письма с передовой и предметы военного быта — все это москвичи безвозмездно передали на хранение в Главархив.

Военная выправка, это наследственное. Бережно поддерживая за руку бабушку, Александр несет в МФЦ семейную реликвию — фуражку и китель прадеда, генерала Тюленева.

"Чтобы эта память продолжала жить не только в рамках нашей семьи", — говорит он.

Иван Тюленев командовал Закавказским фронтом. Во многом благодаря его таланту была сорвана фашистская операция "Эдельвейс", и немцы не прорвались к нефти в Баку и Грозный. На потертом кителе — дыры. Следы от наград, которых у Тюленева было множество. Почти все были украдены из музея в Тбилиси в 90-е, после этого китель с извинениями вернули семье.

"Было снято четыре ордена Ленина, орден Кутузова и муляж, слава богу, Звезды Героя", — рассказала Мария Тюленева.

Теперь семейной реликвии никто не угрожает. Китель бережено упаковывают и отправят в Главархив Москвы, который впервые в этом году начал принимать на хранения любые личные свидетельства о Великой Отечественной войне.

"Дора, будь добра, обо мне сильно не беспокойся, ухаживай за детками как можно лучше. Ваш папа Андрей".

Эма Ершова — ребенок войны, пережившая бомбардировки Москвы. Пожелтевшие треугольники в ее руках — последние вести с фронта от ее отца. Младший лейтенант Андрей Ершов пропал без вести в 1943 году.

"Мама ждала его до конца своих дней. Она скончалась в 90-х годах, а я честно говоря, жду всю жизнь и буду всегда его ждать", — рассказала Эма Ершова.

В Главархив уже передано около трех тысяч вещей и документов. Вот гимнастерка военной переводчицы Ксении Российской, а эти фото с фронта прислал жене летчик Алексей Выборнов.

"Курносой Валентине от Леши на память".

Курносая Валя своего летчика дождется, а другая Валя получит печальную весть: "Ваш брат погиб от снайперской пули врага".

Все переданные документы опишут, пронумеруют и в специальных коробках отправят в хранилище, где поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим, чтобы память стала по-настоящему вечной.

Документы будут доступны в читальном зале, большую часть оцифруют для электронных библиотек, а некоторые станут музейными экспонатами. Как, например, этот фронтовой самиздат, чудом уцелевший у Юрия Шаповалова, сына комиссара морской пехоты. А называется журнал "Будьте такими" — непокоренными, мужественными.

Из самых ярких документов эпохи — в Главархиве обещают в ближайшее время сделать выставку.