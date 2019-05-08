Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Снимок размещен на странице Зеленского в Facebook.

На кадре видно, как ветераны Иван Залужный и Прасковья Зеленчук-Потяк взяли друг друга за руку. В подписи к снимку Зеленский подчеркнул, что на Украине почитают каждого, кто боролся против нацизма, отдал свою жизнь ради мира и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

Президент отметил, что капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный потерял во время войны в Донбассе единственного внука Ивана Гутника-Залужного. 10 мая бывшему военному исполнится 101 год.

Прасковья Зеленчук-Потяк, по словам Зеленского, в 13 лет стала связной в Украинской повстанческой армии. Во время этой деятельности она передавала информацию, провиант, а также вязала свитеры.