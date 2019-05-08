При крушении самолета в Мьянме 19 человек получили травмы

Девятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести в результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines при посадке в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировала газета Dhaka Tribune, ссылаясь на представителей авиакомпании.

Издание сообщило, что 19 пассажиров и членов экипажа были доставлены в больницу, 11 из них были выписаны из нее сразу после оказания медицинской помощи.

По данным Dhaka Tribune среди 31 пассажира рейса были граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии.

8 мая Bombardier Dash 8 Q400, который летел из Даки в Янгон, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у лайнера подломились стойки шасси, а сам он едва не развалился на несколько частей.