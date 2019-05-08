Форвард "Далласа" Радулов пропустит чемпионат мира из-за травмы

Российский нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов был вынужден отказаться от выступления за сборную России на чемпионате мира по хоккею с шайбой из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Как стало известно, Радулов во время розыгрыша плей-офф постоянно находился на связи с тренерским штабом сборной России. "Он сообщил, что играл с травмой и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе", – говорится в заявлении ФХР на официальной странице в Twitter.

Напомним, что "Даллас" в седьмой встрече серии плей-офф уступил "Сент-Луис Блюз" и прекратил борьбу за Кубок Стэнли. Ранее был объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.