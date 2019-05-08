Трамп одобрил санкции против производства металлов в Иране

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что смысл документа в том, чтобы лишить Иран доходов, связанных с экспортом железа, стали, алюминия и меди.

Отмечается, что по мнению Вашингтона, вырученные от продажи деньги могут быть направлены Тегераном для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок и для военной экспансии в регионе.

Санкции коснутся американских активов людей, имеющих отношение к производству металлов в Иране – Минфин США заблокирует их счета.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани проинформировал послов государств, подписавших СВПД по иранскому атому — России, Китая, Великобритании, Франции и Германии — что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Речь, в частности идет о том, что Тегеран перестанет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Власти Ирана также устанавливают двухмесячный срок для достижения новых условий соглашения, угрожая в противном случае возобновить работы по обогащению урана.