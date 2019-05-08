8 мая 201922:52
Советник Терезы Мэй посетит Москву для встречи с российскими коллегами
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прибудет в Москву на следующей неделе. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на британскую дипломатическую миссию в Москве.
Советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер, как сообщили в посольстве, посетит Москву на следующей неделе. Целью визита станет его встреча с российскими коллегами.
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