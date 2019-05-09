На Кубани добровольцы восстановили более 70 памятников воинам ВОв

Руководитель штаба добровольческого проекта "Дорогой героев" Татьяна Демидова сообщила, что ко Дню Победы добровольцы – школьники, студенты, бойцы воинских частей и работающие молодые люди — на Кубани в рамках проекта привели в порядок более 70 памятников, мемориалов и мест захоронений советских воинов, расположенных в труднодоступной горной местности.

Добровольцы приводят в порядок памятники, фронтовые кладбища, одинокие могилы погибших во время войны солдат, сообщает ТАСС.

Демидова рассказала, что в числе отремонтированных — памятники мемориального комплекса "Поднависла", убрана территория на вершине горы Фонарь и установлен памятник Защитникам Кавказа. Гора Фонарь была одной из главных точек в обороне Кавказа, за которую велись ожесточенные бои и погибли тысячи человек.

После празднования Дня Победы восстановительные работы не закончатся. Проект продолжится до 22 июня. Планируется, что в ближайшее время четыре группы добровольцев выйдут к памятникам и местам захоронения на Главном Кавказском хребте. Сейчас в высокогорье лежит снег, поэтому работы в этой местности начнутся позже других.

Татьяна Демидова призвала всех туристов, которые путешествуют в горах Краснодарского края, сообщать о памятниках, местах захоронения, которые не внесены в реестры. Она рассказала, что благодаря народному мониторингу за последний месяц было обнаружено более 10 новых памятных мест. Таким образом был обнаружен памятник партизанскому отряду на границе Горячеключевского и Туапсинского районов.